Wallerfangen Liebhaber von alter Keramikware strömten nach Wallerfangen

Wallerfangen · Die Tische biegen sich unter den Massen an historischen Geschirrteilen: Ob begeisterter Sammler wertvoller Keramik, jemand, der einen Ersatz für ein zerschlagenes Teil aus dem guten Service sucht oder alle, die einfach gerne in alten Dingen stöbern: Der Keramikflohmarkt in Wallerfangen, der am vergangenen Wochenende seine 35. Auflage erlebte, ist ein Anziehungspunkt für viele 1000 Besucher aus der gesamten Region.

12.07.2024 , 17:47 Uhr

Doris Mattil verkauft seit rund 30 Jahren historische Keramik und Haustextilien auf dem Keramikmarkt in Wallerfangen. Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren