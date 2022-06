Am kommenden Wochenende : Énner Dorfverein zeigt historische Aufnahmen aus Kriegszeiten

Am kommenden Wochenende

Ihn Eine Ausstellung des Énner Dorfvereins ist ab 10. Juni zu sehen. Dabei geht es um Ihn im Zeitalter der Weltkriege.

In der Reihe „Lóo sénn ma dahemm“ lädt der Énner Dorfverein zu seiner dritten Ausstellung ein. Das Thema lautet: „Zeugnisse einer dunklen Zeit – Ihn im Zeitalter der Weltkriege 1905 bis 1945“.

Die Ausstellung startet am Freitag, 10. Juni, im Dorfgemeinschaftshaus, Im Ecken in Ihn, und ist an diesem Abend von 18 bis 20 Uhr geöffnet.