Kostenlose Tipps : Energieberatung auch nach Feierabend

Kreis Saarlouis Die Verbraucherzentrale Dillingen bietet für Berufstätige in mehreren Orten Beratungstermine bis 19.45 Uhr an.

Am längsten geöffnet ist das Büro in der Beratungsstelle Dillingen. Dort können Ratsuchende dienstags bis 19.45 Uhr die Empfehlungen des Fachmanns einholen. Auch in Merzig können Verbraucher momentan noch dienstags bis 19 Uhr Rat einholen, ebenso in Bous. In Überherrn berät der Fachmann bis 18.45 Uhr, in Saarlouis die Fachfrau mittwochs bis 18.30 Uhr, in St. Ingbert, Kirkel, Ensdorf, und Wallerfangen bis 18.00 Uhr. In Saarbrücken hat sich das Beratungsangebot bis in die späten Abendstunden nicht bewährt, so dass dort donnerstags lediglich bis 17.40 Uhr geöffnet ist.