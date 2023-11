Nach fast sechs Monaten Endlich Lösung für Postfiliale in Wallerfangen gefunden

In dem Raum hinter den großen Fensterfronten, in dem vor knapp einem halben Jahr noch Küchen verkauft und eine Postfiliale betrieben wurden, tut sich wieder etwas, nachdem es hier in letzter Zeit ganz schön leer ausgesehen hatte. Hinter dem gelben „Zu Vermieten“-Schild, das noch an der Scheibe klebt, sind plötzlich neue Möbel eingezogen. Sie leuchten genauso gelb wie das neue Schild an der Hauswand, auf dem ein schwarzes Posthorn und die Buchstaben „DHL“ abgebildet sind. Denn tatsächlich: In Wallerfangen öffnet schon bald wieder eine neue Poststelle, und zwar genau dort, wo sie zuvor erst geschlossen wurde.