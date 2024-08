Wallerfangen Eröffnung neue Eisdiele Da Felice in Wallerfangen

An dem Lokal in der Wallerfanger Hauptstraße prangt über dem Eingang noch das Werbetransparent „Zum Felix“. Doch aus der ehemaligen Dorfkneipe ist ein Eiscafé geworden: Es heißt „Da Felice“ und wurde am vergangenen Wochenende eröffnet. „Das Gasthaus ‚Zum Felix‘ hat in Wallerfangen eine sehr lange Tradition. Deswegen haben wir den Namen beibehalten und ihn einfach nur ins Italienische übersetzt“, erzählt Inhaber Alahmad Khalil. Er ist Kurde, stammt aus Syrien und ist seit rund acht Jahren in Deutschland.