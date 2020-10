Polizeieinsatz in Ittersdorf : Einbrecher erbeutet 2500 Euro Bargeld und Sparbücher

Ittersdorf Am Freitagabend zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr hat ein Einbrecher in der Saarlouiser Straße in Ittersdorf hohe Beute gemacht: In Abwesenheit der Bewohner stieg der Täter über den Garten zu einem Fenster hoch, das er aufhebelte.

Im Haus durchwühlte er mehrere Schränke und klaute rund 2500 Euro Bargeld und Sparbücher, berichtet die Polizei.