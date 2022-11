Ehrungsabend in der Walderfingia : Neues Kapitel für Wallerfanger Wehrleute

Wallerfangen In der Walderfingia gab es zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen für die Kameradinnen und Kameraden.

Zu einem Ehrungsabend der Feuerwehr haben vor Kurzem die Gemeinde Wallerfangen und Wehrführer Frank Minor eingeladen. Rund 100 Feuerwehrangehörige folgten der Einladung in die Walderfingia, wie es in einer Mitteilung der Wehr heißt. Sowohl der Wehrführer als auch die Gemeinde nutzten diesen Abend, um Danke zu sagen – für die vielen Stunden, die die Einsatzkräfte im Dienst für die Bürger der Gemeinde aufgebracht haben.

Auch der Rehlinger Wehrführer Heiko Augustin, in Vertretung für den Kreisbrandinspekteur, zollte der Feuerwehr seinen Respekt und nahm gemeinsam mit Wehrführer Minor die Ehrungen und Beförderungen vor. Wer seit 25, 35 oder 45 aktiv im Einsatzdienst der Feuerwehr steht, wird durch das Land mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande in Bronze, Silber oder Gold geehrt. Der Landesfeuerwehrverband ehrt weiterhin für 40, 50, 60 oder 70 Dienstjahre. Dieses Jubiläum feiert in diesem Jahr Gilbert Mathis aus Wallerfangen, der krankheitsbedingt allerdings nicht anwesend sein konnte. Wehrführer Minor versicherte, dass er die Ehrung persönlich bei dem Jubilar zu Hause vornehmen werde.