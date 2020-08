80-Jähriger aus Rammelfangen vermisst : Suche nach Senior geht weiter

Rammelfangen Der an Demenz erkrankte Edgar Philippi verschwand am Freitag.

Wo ist Edgar Philippi? Diese Frage beschäftigt momentan weiter viele Menschen in der Region. Der 80-Jährige aus dem Wallerfanger Ortsteil Rammelfangen ist weiterhin verschwunden. Wie die Polizei am Montagmorgen auf SZ-Nachfrage mitteilte, suche man weiterhin nach dem an Demenz erkrankten Mann. Die Suche sei auch auf die Bereiche Rehlingen-Siersburg und Beckingen ausgeweitet worden, hieß es.