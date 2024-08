Konzert Drei Tage Hard Rock locken an den Flugplatz

Von Donnerstag bis Samstag verwandelte sich der Flugplatz in Düren in eine Open-Air-Konzertbühne. Zusammen richteten der SG Kultur und das Fallschirmsprungzentrum Saar das Airfield Rock 2024 aus – ein Highlight für alle Fans von Heavy Metal und Hard Rock. An je einem Tag gaben die Bands Alex Beyrodt and Friends, Bonfire und zuletzt The Pink Floyd Project ab 20 Uhr eine Vorstellung zum besten. Die Pink-Floyd-Tribute-Band aus neun Mitgliedern stammt aus St. Wendel und ist seit über 16 Jahren aktiv. Mehr als zehn Millionen Klicks hat die Band auf Youtube bereis gesammelt und ist somit online auch nicht unbekannt. In ihrem Repertoire befinden sich zahlreiche Hits aus den Erfolgsalben von Pink Floyd. Für das Airfield Rock orientierten sie sich am Album The Dark Side Of The Moon. Trotz des grauen Himmels versammelten sich am Samstag viele Besucherinnen und Besucher auf der Wiese vor der Bühne – teilweise eingedeckt mit Picknickdecken und Campingstühlen. Für die übrigen Besucher standen Bänke zur Verfügung. „Gestern war es sehr heavy, Hart Rock eben. Das ist nicht für jeden was, aber für die, die daran interessiert sind sehr gut“, berichtete Klaus Martin aus Blieskastel. „Die Location ist toll“, ergänzte seine Ehefrau Heike. Besonders gut seien Alex Beyrodt and Friends gewesen, da sind sich beide einig.