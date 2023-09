Fallschirmspringen Sarah fliegt von Medaille zu Medaille

Sarah Mertes aus Schwalbach und Markus Bastuck aus Nalbach, seit Jahren deutsche Spitzenspringer, konnten sich beide wieder einmal die Goldmedaille sichern. Bei Sarah Mertes eher keine Überraschung, denn sie startete in der Vierer-Formation in der offenen Klasse als „Dauerleihgabe“ im Team des amtierenden deutschen Meisters „Airbus Oceanside Illertissen“. Mit dieser Mannschaft war Mertes erst vor wenigen Tagen mit einer Bronzemedaille von den Europameisterschaften in Norwegen zurückgekehrt. Die Favoriten siegten souverän nach acht Runden mit 154 Punkten vor dem reinen Frauen-Team „Meltemi Oceanside Illertissen“, das bei den Europameisterschaften Silber gewonnen hatte und derzeit in der Weltcup-Wertung Platz drei einnimmt.