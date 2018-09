später lesen Chormusik Der Junge Chor hat sich Gäste eingeladen Teilen

Twittern







Der junge Chor Wallerfangen lässt es krachen: Am Samstag, 29. September, ab 20 Uhr singt er in der Walderfingia sein „Chorphorie“-Konzert, begleitet von einer elfköpfigen Band. Allesamt Musikern aus namhaften Formationen, wie etwa der Jailhouse Bigband oder White Chocolate, dazu kommt eine professionelle Lightshow, kündigt der Chor an. red