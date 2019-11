Preisverleihung : Zur Belohnung ein Bewegungs-Musical

Wallerfangen Dennis Ebert zeichnet die Grundschule Wallerfangen als Siegerschule beim 1. Werner-Ebert-Gedächtnislauf aus.

Auf der 1,1 Kilometer langen Strecke in Merzig ging es jedoch nicht nur um Einzelsieger. Genau so wichtig waren diesmal Verbesserungen in den Gesamtleistungen. Die wurden beim „Werner-Ebert-Gedächtnislauf“ erstmals ermittelt. Dazu wurden die jeweils besten zehn Läuferinnen und Läufer einer Schule im Vergleich zu ihren Ergebnissen aus dem Vorjahr gewertet. Hierbei schnitt die Wallerfanger Grundschule am besten ab. Im Schnitt war jeder ihrer zehn Teilnehmer 1:26 Minuten besser geworden. Den zweiten Platz machte die Grundschule Saarbrücken-Max Ophüls mit einer Verbesserung von 1:13 Minuten. Dritter wurde die Grundschule Wallerfangen-Gisingen mit 1:09 Minuten.