Anwohner wollen das Vorhaben verhindern Wasserstoff-Pipeline nach Dillingen – Warum die Creos ihre Leitung über den Gau legt

Der Netzbetreiber Creos Deutschland will mit seinem Projekt mosaHYc (Moselle-Saar-Hydrogen-Conversion) eine Pipeline über den Saargau legen, welche in Zukunft die Dillinger Hütte von dem französischen Carling aus mit Wasserstoff versorgen und somit die Produktion von grünem Stahl ermöglichen soll. In einem Raumordnungsverfahren hat das Innenministerium bereits einen von fünf vorgestellten Trassenkorridoren (Varianten A bis E), also mögliche Routen für die Leitungen, genehmigt.