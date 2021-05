Corona im Kreis Saarlouis : Zwei weitere Todesfälle, aber Inzidenz sinkt weiter

Kreis Saarlouis Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis am Montag. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg auf 151, erstmals seit zehn Tagen wieder.

Nur einen neuen positiven Fall meldet das Gesundheitsamt, in der Gemeinde Wallerfangen. Bisher bestätigt sind nun insgesamt im Kreis Saarlouis 8426 Covid-Fälle. Akut infiziert sind derzeit 170 Personen im Landkreis. Die meisten aktiven Corona-Fälle verzeichnet derzeit die Gemeinde Ensdorf mit 29, 18 sind es aktuell in Bous, je 15 in Dillingen und Lebach.