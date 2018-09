Parodist Christof Schied tritt im KiK auf

„Von Perl bis Peppenkum“ mit Stargast Erich Honecker ist Scheid zu Gast bei Kultur im Krankenhaus im St. Nikolaus-Hospital in Wallerfangen am Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr.

In seinem Kabarett und in den Liedern, Parodien und Stimmimitationen hat der Humor einen großen Stellenwert. Nicht nur der Humor in der Unterhaltung, sondern auch der Humor als Haltung: als Haltung in der persönlichen Einstellung, als Haltung in der Gesellschaft, als Haltung in Unternehmen und als Haltung in der Pädagogik.

