Bürgermeisterwahl in Wallerfangen : Stichwahl zwischen Trenz und Reiners Gerard

Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Wallerfangen In der Gemeinde Wallerfangen müssen die Bürger in 14 Tagen erneut in die Wahllokale: In einer Stichwahl kämpfen dann Horst Trenz (SPD) und Nicole Reiners Gerard (CDU) um den Bürgermeisterposten. Im ersten Wahlgang erreichte Trenz 44,12 Prozent, Reiners Gerard 29.03 Prozent.

Die Einzelbewerberin Regine Collet, Leiterin der Ortspolizeibehörde der Gemeinde, verpasste die Stichwahl mit 26,85 Prozent nur knapp.

Foto: Thomas Seeber

Foto: Thomas Seeber