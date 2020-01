Wallerfangen Seit 100 Tagen ist Horst Trenz schon im Amt und er hat sich gründlich eingearbeitet. Eine erste Bilanz.

Mit der Einrichtung eines eigenen Kultur- und Bildungsamtes will Trenz in den kommenden Jahren inhaltlich Akzente setzen. Ein Freibad-OpenAir will er fest etablieren, außerdem will er sich dafür einsetzen, dass auch in Wallerfangen endlich Stolpersteine für ehemalige Mitbürger verlegt werden.