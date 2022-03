Wandern : „Hilfe Schritt für Schritt“ für die Ukraine

Itzbach Am Samstag starten die Saarwald-Vereine Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen drei Benefizwanderungen ins Siersburger Itzbachtal.

Wandern und dabei Gutes tun können die Menschen am kommenden Samstag, 26. März, in Itzbach. Die Ortsgruppen Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen des Saarwald-Vereins laden für diesen Tag unter dem Motto „Hilfe Schritt für Schritt“ zu insgesamt drei Solidaritätswanderungen im Siersburger Ortsteil Itzbach ein. Dabei können Betriebe, Einrichtungen und auch Vereine einen besonderen Beitrag zum Gelingen der Hilfsaktion leisten, wie es in der Ankündigung heißt. Die beiden Vorsitzenden der kooperierenden Saarwald-Ortsvereine, Martin Silvanus und Bernhard Käfer, rufen nach dem Vorbild der sogenannten Firmen-Läufe dazu auf, sich mit eigenen Gruppen an den Wanderungen zu beteiligen.