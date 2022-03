Benefizkonzert : Orgel erklingt in Wallerfangen

Die 150 Jahre alte Orgel der Wallerfanger Pfarrkirche St. Katharina spielt einen wichtigen Part beim Benefizkonzert „Disposition“. Foto: Bodwing Johannes A.

Wallerfangen Das 150 Jahre alte Instrument kommt bei einem Benefizkonzert zum Einsatz.

Ein besonderes Konzert steht am kommenden Samstag, 2. April, in der Pfarrkirche St. Katharina in Wallerfangen an. Bei freiem Eintritt ist diese Benefizveranstaltung mit Spenden für die Ukraine verbunden. Los geht es an diesem Tag um 17 Uhr.

Die beiden Gastmusiker vom Marinemusikkorps Wilhelmshaven bieten eine eher seltene Kombination von Orgel und Posaune. Dabei spielt Fregattenkapitän Matthias Prock das inzwischen 150 Jahre alte Tasteninstrument der Pfarrkirche. An der Posaune ist Stabsbootsmann Michael Massong.

Michael Massong ist im Saarland geboren und aufgewachsen. Sein Musikstudium absolvierte er an der Royal Academy in London und der Juilliard School in New York. Erste Engagements als Solo-Posaunist hatte er bei den Hamburger Symphonikern und beim Rundfunk-Symphonieorchester Berlin. Seit Januar 2021 ist er beim Marinemusikkorps Wilhelmshaven.

Matthias Prock stammt aus Regensburg, war Sänger bei den Regensburger Domspatzen und studierte an der dortigen Hochschule für katholische Kirchenmusik. Sein Studium als Kapellmeister absolvierte er an der Musikhochschule Düsseldorf. Procks Stationen waren das Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin und die Leitung des Heeresmusikkorps in Ulm. Seit Oktober 2019 leitet er das neu aufgestellte Marinemusikkorps Wilhelmshaven.

Für das Konzert wurde die Orgel der Wallerfanger Pfarrkirche einer Generalreinigung unterzogen, stellte Franz-Josef Altmeyer vom Verwaltungsrat der Kirchengemeinde dar. „Sie ist komplett überholt“, betonte er.

„Außergewöhnlich sind die Kompositionen“, sagte Altmeyer zum Programm des Konzerts. Dazu gehöre unter anderem ein Werk von Opernkomponist Gioachino Rossini, bearbeitet von Franz Liszt, wie er ankündigte. „Es ist viel Romantik dabei.“ Weitere Werke sind von Bach, Cesare, Guilmant, Krebs, Holst, Strauss, Loeillet de Gant und Lemens. Der Kontakt zum Musikkorps Wilhelmshaven beruhe auf einem Probenwochenende und einem großen Konzert im Jahr 2019 in Wallerfangen. Vor einigen Wochen habe sich Matthias Prock per Telefon gemeldet und das Konzert angeboten, erzählt er weiter. „Alle waren hellauf begeistert“, sagte Altmeyer zu Reaktionen von Pfarrer und Pfarrgemeinderat.