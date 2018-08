später lesen Volkshochschule Bei der KVHS geht’s um den gesunden Rücken Teilen

(red) Die Kreisvolkshochschule Wallerfangen bietet am Dienstag, 28. August, von 18 bis 19 Uhr und von 19 bis 20 Uhr jeweils einen Kurs Gesunder Rücken mit 14 Terminen zum Preis von je 48 Euro an. Zwei weitere Kurse beginnen am 30. August von 17.30 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 19.30 Uhr. red