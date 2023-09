Brücken und Straßen beschädigt Gemeindeweiter Baustopp – Wallerfangen zieht Reißleine beim Glasfaser-Ausbau

Groß war die Euphorie, als endlich klar war, dass Wallerfangen wie viele andere Gemeinden im Saarland einen Anschluss an das Netz der Deutschen Glasfaser bekommen wird. Immerhin sucht man gerade in ländlichen Regionen schnelles Internet für Onlineshopping, Videotelefonie oder Streaming oft noch vergeblich. Mittlerweile dürfte die Vorfreude bei so manchen Wallerfangern jedoch verflogen sein. Denn statt der Aussicht auf zeitnahes schnelleres Internet blicken viele Menschen in der Gemeinde derzeit auf zahlreiche Baustellen – und auf größere Kollateralschäden im Zuge der Glasfaser-Arbeiten.