Römischer Bergbau Auf den Spuren des blauen Kupferminerals Azurit in St. Barbara

Welche Rohstoffe förderten die alten Römer einst in St. Barbara, wie erfolgte der Abbau, gab es damals schon Arbeitssicherheit und wie sah der Handel mit dem blauen Pigment Azurit aus? Es sind nur wenige der vielen Fragen, mit denen sich Gabriele Körlin beschäftigte. Fast 20 Jahre lang forschte die Montanarchäologin vom Deutschen Bergbau-Museum (DBM) in Bochum zum römischen Bergbau im Wallerfanger Ortsteil St. Barbara. Diese Forschungen sind nach 13 Kampagnen 2019 zu einem Ende gekommen. Mit bedeutsamen Erkenntnissen, wie die Archäologin am Freitag bei einem Vortrag über ihre nun erschienene Abschlusspublikation „Das Imperium macht Blau“ deutlich machte.