Ausstellung Auf Farbkontraste folgt eine Ausstellung über Nacktheit

Vom 13. bis 29. Oktober beschäftigt sich die nächste Ausstellung mit der Aktmalerei des 20. und 21. Jahrhunderts. Der passende Titel lautet „Nu“ – also vom Französischen ins Deutsche übersetzt „Nackt“. Und dass am 13. Oktober um 19 Uhr mit Mischa Müller auch noch ein Theologe in die Ausstellung einführt, macht das Ganze nur noch interessanter.