Spektakel für Rock-Fans Premiere auf dem Flugplatz Düren – das wird beim Airfield Rock 2024 geboten

Am Freitag, 23. August, geht es weiter mit Bonfire. Anfang der 70er Jahre von Hans Ziller in Ingolstadt unter dem Namen Cacumen gegründet, verzeichnet die Band bereits seit über 40 Jahren Erfolge, darunter mehrere Tourneen und zahlreiche Album-Charts-Einträge in mehreren Ländern. Schon 2018 trat die deutsche Hard-Rock-Formation beim Wacken Open Air auf. Bonfire hat mittlerweile 14 Alben veröffentlicht, die weltweit über 6,5 Millionen Mal verkauft wurden. Die aktuellen Mitglieder sind Hans Ziller und Frank Pane an der Gitarre, Ronnie Parkes am Bass, Fabio Alessandrini am Schlagzeug und Sänger Dyan.