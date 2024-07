Wallerfangen Absolventen der Schule am Limberg

Wallerfangen · An der Schule am Limberg Wallerfangen haben wieder einige Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss und den mittleren Bildungsabschluss erreicht. Eine große Zahl hat den mittleren Bildungsabschluss mit dem Übergang in die Oberstufe erreicht, heißt es in der Mitteilung der Schule hierzu.

12.07.2024 , 17:41 Uhr