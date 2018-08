später lesen Dorffest Feiern unter den Linden Teilen

Der Ortsinteressenverein Kerlingen lädt ein zum zweiten Kerlinger Dorfgemeinschaftsfest am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August. Gefeiert wird unter den Linden, am künftigen Dorfgemeinschaftshaus, am Samstag ab 18 Uhr nach dem Fassanstich.