Adventsserie 11 : Eine ganz besondere Atmosphäre

Hinter der Haustür mit der Nummer 11 verbirgt sich das alte Lothringer Bauernhaus Haus Saargau in Gisingen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Gisingen Im SZ-Adventskalender blicken wir jeden Tag hinter eine Tür: heute bei Hausnummer 11. Im Haus Saargau gibt’s viel Selbstgemachtes.

Bunt gestrickte Mützen und Socken liegen ausgebreitet auf dem Tisch, Strampler für Kinder hängen an der Wand. Direkt daneben liegen reich verzierte Adventskränze mit weißen und roten Kerzen, Sternen und Zimtstangen, weiteres weihnachtliches Dekor baumelt von der Decke herunter.

Allerlei Selbstgemachtes findet sich zum Adventsmarkt im alten Lothringer Bauernhaus „Haus Saargau“ in Gisingen und zieht die Besucher an. Interessiert begutachten sie die unterschiedlichen Kunstartikel, ziehen vorbei und lassen ihren Blick über die hellen Holzschnitzereien gleiten, die geformt wie Engel, Sterne und Tannenbäume ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dicht an dicht strömen die Besucher auf den Adventsmarkt rund um das Bauernhaus, das seit Jahren Besucher aus dem ganzen Saarland anlockt. Veranstaltet wird der Markt vom „Förderverein Bewahren & Erneuern“.