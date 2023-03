Feuerwehr Feuerwehr pumpte Wasser am Weiher ab

Feuerwehreinsatz am Samstagabend am Ihner Weiher. Das Gewässer war in Gefahr, denn der Damm drohte zu brechen. Das Wasser stieg und stieg, das Wasser drohte überzulaufen und dabei den Damm zu beschädigen. Die Feuerwehr bannte die Gefahr, indem eine Hochleistungspumpe zum Einsatz kam und überschüssiges Wasser abgepumpt wurde. Neben den Kräften der Feuerwehr waren auch Bürgermeister und Ortsvorsteher vor Ort.