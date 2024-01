So kontert der Bürgermeister „Scheitern der politischen Führung“ – CDU Wadgassen stellt Führung von Bürgermeister Greibers infrage

2024 ist Wahljahr und das ist deutlich zu spüren. Nicht nur in den Gemeinderatssitzungen wird der Ton zwischen den Fraktionen immer rauer. Parteien, wie die CDU in Wadgassen, wollen ihre Probleme mit der Politik der Gegenseite nun auch mehr in die Öffentlichkeit tragen. Somit wandte sich Gemeindeverbandsvorsitzender Patrick Schmadel mit einer tiefgreifenden Kritik an Bürgermeister Sebastian Greibers Agenda an unsere Zeitung.