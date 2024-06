Wahl-Analyse Wer in Ensdorf die Wahl verloren hat – und wer davon profitiert

Was bedeutet das nun für die politischen Entscheidungen in Ensdorf? Da nur wenige Sitze umverteilt wurden, sind wohl keine massiven Änderungen zu erwarten. Auch bei einem der größten Streitthemen der Gemeinde – die Zukunft des Freibades – sind die Mehrheiten noch immer klar verteilt. Die FWG Ensdorf, die sich in vergangenen Jahren kritisch zum Freibad geäußert und in Frage gestellt hat, ob Ensdorf sich das Bad noch leisten kann, hat zwar an Einfluss dazugewonnen. CDU und SPD, die beide stets für den Erhalt des Freibades waren, halten aber immer noch mit großem Abstand die Mehrheit im Rat.