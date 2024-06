Analyse der Wahl 2024 Wie der Abschied einer Partei die Verhältnisse im Bouser Gemeinderat durcheinanderwürfelt

Was hat diese Wahl nun verändert? Wie sich bei den neuen Verhältnissen in Bous Mehrheiten bilden werden, muss sich erst zeigen. Spannend ist, dass eine Kooperation von SPD und Grüne, wie sie in den Koalitionen auf Bundes- und Landesebene gelebt wird, in der künftigen Konstellation nicht mehr ausreicht, um die CDU im Rat zu überstimmen. Die FWG Bous hat nun mit ihrer neu gewonnenen Relevanz noch mehr als zuvor die Möglichkeit, Entscheidungen als sprichwörtliches „Zünglein an der Waage“ in eine gewisse Richtung zu lenken.