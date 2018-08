später lesen Kurs Fitness mit Zumba in der Schulturnhalle Teilen

Beim SSC Schaffhausen beginnt am Freitag, 7. September, ein Zumba-Fitness-Kurs. Der Kurs umfasst sechs Einheiten und findet jeweils freitags von 18 bis 19 Uhr in der Schulturnhalle in Schaffhausen statt.