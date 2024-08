Wadgassen Heftiges Gewitter sorgt für Feuerwehreinsatz

Wadgassen · Ein heftiger Gewitterwolkenbruch hat am Wochenende in Wadgassen für Überflutungen und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Kurzfristig verwandelten sich etliche Straßen in Gefälllagen zu schnell fließenden Bächen.

04.08.2024 , 18:00 Uhr

Bei Altforweiler standen eine Pferdekoppel und der Teil eines Maisfeldes unter Wasser. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal