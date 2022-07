Wadgassen : Höchste Auszeichnung für Wolfgang Schulz

Wadgassen Wolfgang Schulze aus Wadgassen hat die Bundesverdienstmedaille aus den Händen von Saarlands Innenminister Reinhold Jost erhalten. Schulze wurde damit für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement sowie seine Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft geehrt.

Wolfgang Schulze engagiert sich seit 1971 in der Marinekameradschaft Ensdorf und wurde mittlerweile zum Ehrenmitglied ernannt. Darüber hinaus brachte er sich jahrzehntelang beim Deutschen Marinebund ein. So war er beispielsweise 18 Jahre lang Shanty-Chor-Beauftragter im Landesverband Saar-Obermosel des Deutschen Marinebundes und bekleidete von 1994 bis 2017 das Amt des Geschäftsführers in der Marinekameradschaft.