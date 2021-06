Nachfrage hält sich in Grenzen : Nur wenige Kurzentschlossene kamen

Beim Sonderimpftermin in der Hostenbacher Glückaufhalle wurden alle wichtigen Daten der Impflinge aufgenommen. Foto: Ruppenthal

Wadgassen Beim Sonderimpftermin in Wadgassen wurden 135 Personen geimpft. Möglich wären 800 gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Exakt 135 Personen haben am Samstag beim Sonderimpftermin der Gemeinde Wadgassen in der Hostenbacher Glückaufhalle die Gunst der Stunde genutzt, um sich mit Astrazeneca gegen Corona impfen zu lassen. Nach turbulentem Auftakt mit gleich 30 Impflingen in den ersten 20 Minuten ebbte danach der Andrang sichtlich ab, sodass der Leiter des Impfzentrums Gunni Mahling doch einigermaßen enttäuscht war. „Vielleicht war der Termin doch zu kurzfristig,“ sinnierte er über die Ursachen. 110 Personen hatten sich online angemeldet, 25 weitere kamen kurzfristig dazu. Für bis zu 800 war man gerichtet.

Bürgermeister Sebastian Greiber, gleich zum Auftakt des Impftermins vor Ort, war dennoch zufrieden. „Wir haben ganz kurzfristig den Bürgern von Wadgassen und der Umgebung die Chance zu einer Sonderimpfung gegeben, und etliche haben dies genutzt,“ zog er eine positive Bilanz. Zudem lobte er die hervorragende Organisationsarbeit von Gunni Mahling und seinem Team. Normalerweise erfolgreich im Showbereich unterwegs, konnte der Leiter des Gunni-Mahling-Showensembles wieder einmal sein großes Organisationstalent unter Beweis stellen. Bürgermeister Sebastian Greiber war es bereits frühzeitig gelungen, Gunni Mahling als Leiter des Testzentrums der Hostenbacher Glückaufhalle zu gewinnen. So schlug der Wadgasser Verwaltungschef „zwei Fliegen mit einer Klappe“. Auf diese Weise war zum einem eine unproblematische Testung garantiert, zum anderen konnte er Gunni Mahling und einem Teil seines Künstlerensembles ein sicheres Einkommen ermöglichen, was ihm angesichts der weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie für die Kunstschaffenden ein besonderes Anliegen war.

So wurden am Samstag nicht nur 135 Personen gegen Corona geimpft, sondern bis zu diesem Zeitpunkt waren auch bereits mehr als 11 000 Testungen in den letzten Wochen durchgeführt worden.