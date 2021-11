„Besser jetzt die Reißleine ziehen“ : Auch am Samstag: Nächste Weihnachtsmärkte im Saarland wegen Corona abgesagt

Weihnachtsmarkt Wadgassen auf dem Place d' Arques vor dem historischen Hof-Gebäude im Jahr 2019. Foto: Ruppenthal

Update Wadgassen Die Corona-Zahlen erreichen weiter Höchstwerte. Auch im Saarland verschlechtert sich die Situation merklich. In den ersten Gemeinden wird jetzt deshalb die Reißleine gezogen – die ersten Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Am Freitag folgten weitere Märkte, am Samstag nun zog Wemmetsweiler nach.

„Der Wadgasser Weihnachtsmarkt 2021 wird nicht stattfinden“, schreibt die Gemeinde Wadgassen auf ihrer Facebook-Seite. Grund ist erneut die Corona-Pandemie.

„Es gibt im Saarland in dieser Pandemie wenig bis keinen Planungshorizont und viele Beschränkungen oder Lockerungen treffen uns immer kurzfristig“, erklärte Bürgermeister Sebastian Greiber. „Das geht schon in der ganzen Pandemie so. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch im Saarland schon bald wieder Einschränkungen beschlossen werden und dieses Mal wieder sehr spät kommuniziert werden.“

Die Absage des Weihnachtsmarktes habe sich die Gemeinde nicht leicht gemacht, „doch es ist besser jetzt die Reißleine zu ziehen, als bis zum letzten Moment auf eine Entscheidung der Landesregierung zu warten.“ Jetzt hätte die Gemeinde Wadgassen und deren meist ehrenamtlichen Standbetreiber noch die Möglichkeit zu reagieren. „Eine Absage in letzter Sekunde würde bedeuten, dass viele auf Ihren Kosten und Materialien sitzen bleiben.“

Bis die Landesregierung weitere Entscheidungen treffen würde, sei es für die Gemeinde Wadgassen zu knapp. „Wir müssen jetzt entscheiden und abwägen, um Frust und Schäden bei den Vereinen und Schaustellern gering zu halten“, heißt es in der Erklärung der Gemeinde.

Die Facebook-Nutzer reagierten sehr unterschiedlich auf die Absage des Weihnachtsmarktes. „Na Danke, ich bin schon seit drei Wochen am produzieren für diesen Weihnachtsmarkt“, schreibt eine Frau. Eine weitere hat dagegen Verständnis für die Gemeinde Wadgassen und findet „die Absage sehr schade, aber vernünftig.“ Eine weitere Userin ist sauer: „Aber über 15 000 Leute ohne irgendwelche Auflagen ins Stadion lassen. Ich verstehe das nicht.“

Auch in Schmelz dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt

Auch die Gemeinde Schmelz hat beschlossen, ihren Weihnachtsmarkt kurzfristig abzublasen. Auch dieser war für das erste Adventswochenende vorgesehen. „Wir dürfen die Augen vor den derzeit stark zunehmenden Infektionen nicht verschließen, da hilft auch kein Abwarten“, erklärte der Schmelzer Bürgermeister Wolfram Lang am Dienstagnachmittag. Auch wenn ihn die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt in Schmelz abzusagen, nicht leicht gefallen sei, die Gesundheit der Teilnehmer, Mitwirkenden und Besucher stehe „an erster Stelle“.

Weitere Absagen in Dirmingen, Kirkel und Holz

Drei weitere Absagen folgten am Freitag: Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in und an der Borrwieshalle in Dirmingen wurde ebenfalls abgesagt. Das teilte der lokale Kulturverein mit. Der Markt hätte am ersten Adventswochenende stattfinden sollen. Auch der Weihnachtsmarkt auf der Burg Kirkel ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation jetzt offiziell abgesagt. Die „Kirkeler Burgweynacht“ war für den 10. und 11. Dezember geplant.

Gleiches gilt für den geplanten Weihnachtsmarkt in Holz. Durch die geplante Einführung der 2G-Regel sei der organisatorische Aufwand für den Markt zu hoch, schrieb der Veranstalter am Freitag auf Facebook. Deshalb könne er auch dieses Jahr nicht stattfinden.

Auch in Wemmetsweiler fällt der Weihnachtsmarkt aus

Am Samstag nun die nächste Absage: Auch der Nikolausmarkt in Wemmetsweiler findet in diesem Jahr erneut nicht statt. Nachdem es zunächst personelle Probleme bei der Organisation des Weihnachtsmarktes gegeben habe, habe man sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage nun endgültig dazu entschieden, den Markt abzusagen.

