Wegen Corona : Erste Weihnachtsmärkte im Saarland schon wieder abgesagt: „Besser jetzt die Reißleine ziehen“

Update Wadgassen Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat mit 213,7 den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Auch im Saarland steigen die Inzidenzen deutlich. Nun haben die ersten zwei Gemeinden im Saarland die Reißleine gezogen und ihre Weihnachtsmärkte abgesagt.

„Es gibt im Saarland in dieser Pandemie wenig bis keinen Planungshorizont und viele Beschränkungen oder Lockerungen treffen uns immer kurzfristig“, erklärte Bürgermeister Sebastian Greiber. „Das geht schon in der ganzen Pandemie so. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch im Saarland schon bald wieder Einschränkungen beschlossen werden und dieses Mal wieder sehr spät kommuniziert werden.“