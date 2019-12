Hilf Mit! : Weber-Häuschen verkauft Tannen und Wild

Schaffhausen Für den guten Zweck: Ort ist die Turnerstraße in Schaffhausen, los geht es am 5. Dezember.

Auch in diesem Jahr stellt sich Familie Weber in Schaffhausen in die Dienste der SZ-Aktion „Hilf-Mit!“. Vom 5. bis zum 24. Dezember findet der bereits traditionelle Weihnachtsbaum-Markt in der Turnerstraße statt. Dann bieten fleißige Helfer täglich ab 8.30 Uhr frisch geschlagene Tannenbäume, Ballenpflanzen und Tannenzweige aus eigenen Kulturen sowie hauseigene Hirschspezialitäten an. Die Lieferung der Bäume, sagt Fred Weber, erfolgt auf Wunsch frei Haus. Zudem gibt es am „Weber-Häuschen“ Glühwein, Plätzchen und andere Leckereien. Aber auch im beheizten Pavillon kann man die vorweihnachtliche Stimmung genießen. An den Adventswochenenden gibt es Kaffee, Kuchen, heiße Würstchen und vieles mehr. Für die Kinder kommt am dritten Advent um 16 Uhr der Nikolaus. Am Samstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr ist zudem für musikalische Unterhaltung gesorgt.