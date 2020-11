Spezielle Wirtschaftsförderung : Wadgasser Rettungskischt für örtliche Kneipen

Wadgassen In Wadgassen können Kneipenbesucher während des Teillockdowns etwas für ihre Stammkneipen tun: Sie zahlen ein bisschen mehr für die Kiste Bier im Einkaufsmarkt.

Die Gemeinde Wadgassen nimmt es mit der Unterstützung der örtlichen Wirtschaft während des Corona-Teillockdowns wörtlich. Bürgermeister Sebastian Greiber hat mit dem Betreiber einiger Einkaufsmärkte vereinbart, dass sie eine „Kneipen-Rettungskischt“ anbieten, deren Erlös den örtlichen Wirtschaften zugute kommt. Eine Kiste Bier einzelner Marken kostet mehr als sonst, nämlich 15 oder 20 Euro. Pro Kiste gehen dann 15 Euro an einen Wirtschafts-Rettungsfonds der Gemeinde. Der Marktbetreiber legt ebenfalls etwas drauf. Die Gemeinde verteilt das Geld anteiig an die Kneipen in der Gemeinde Wadgassen. Kneipenbesucher also können momentan freiwillig für ihre gekaufte Bierkiste etwas mehr bezahlen und mit dem zusätzlichen Geld die Kneipen vor Ort unterstützen.