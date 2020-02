Last wird zur Lust : Alltags-Fußweg zur Grube wird zum Sonntagsausflug

Last wird zur Lust

Minister Reinhold Jost übergibt die Zuwendungsbescheide an die Bürgermeister Sebastian Greiber (Wadgassen) und Jörg Dreistadt (Großrosseln) sowie Martin Spies (Ortsvorsteher Friedrichweiler) und weitere Friedrichweiler Bürger. Foto: Frank Villmen/Gemeinde

Wadgassen Eine „Bergarbeiter Erlebnistour“ in Wadgassen soll Touristen mit Informationen rechts und links eines alten Fußweges versorgen. Umweltminister Jost bezuschusst das Projekt mit 40 000 Euro.

Was einst quälende Alltagsnormalität für Bergleute war, soll in Wadgassen zur Tourismusattraktion werden. 40 000 Euro hat der saarländische Umweltminister Reinhold Jost jetzt als Zuwendungsbescheid nach Wadgassen gebracht, damit die „Bergarbeiter Erlebnistour“ eingerichtet werden kann. Nachvollzogen werden soll, dass die Bergleute im Saarland oft lange Fußmärsche zu ihren Arbeitsstellen auf sich nehmen mussten – jeden Tag. Um sich eine Vorstellung machen zu können von dieser Mühsal früherer Tage, soll nun eine solche Route zwischen Differten und Friedrichweiler in den Erlebniswanderweg verwandelt werden. „Wir wollen die Hartfüßler-Kultur der Bergleute näher beleuchten. Die Bergarbeiter Erlebnistour entwickelt nicht nur das touristische Angebot der Grenzregion weiter, sondern liefert auch historisches Wissen über das Leben der Bergarbeiter und die Natur im Warndt“, sagte Jost.