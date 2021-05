Demonstration vor dem Rathaus : Wadgasser setzen sich für den Hostenbacher Wald ein

Wadgassen Rund 100 Personen protestieren gegen die geplanten Rodungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Rathauspark“.

Bürgerprotest vor dem Wadgasser Rathaus: 100 Personen waren für die angemeldete Demo genehmigt, fast so viele waren auch gekommen, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche sowie auch Akteure von „Fridays for Future.“ Initiatoren waren Hana und Thomas Seuren, als Anlieger unmittelbar betroffene Bürger der Baumaßnahme „Rathauspark“, die sich aber nach eigenen Worten vornehmlich aus Umweltgesichtspunkten gegen die geplante Rodungsmaßnahme wehren.

So demonstrierten am Freitagvormittag – mit Abstand und Maske – nicht ganz 100 Bürger für die komplette Erhaltung des Hostenbacher Waldes und gegen die geplante Rodung und den Bau von Parkplätzen. „Rettet den Hostenbacher Wald“ skandierten sie so immer wieder in Sprechchören und unterstrichen diese Forderung mit lauten Trommeln auf Dosen, Kanistern, einem Schubkarren und kleinen Tonnen. „Wald statt Asphalt“, „Ihr zerstört, was uns allen gehört“ und „Wer Umweltprobleme nicht ernst nimmt, ist selbst eines“ hieß es dabei auf den mitgeführten Protesttafeln und Transparenten. Kinder wiesen zudem mit selbst gemalten Plakaten auf die gefährdete Tierwelt in dem Hostenbacher Wald hin.