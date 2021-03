Kultur im Livestream : Trompeter spielt ein Wohnzimmerkonzert

Wadgassen Der Saarbrücker Musiker Niklas Müller tritt am Freitag in neuem Format der Gemeinde Wadgassen auf.

Mit den Wadgasser Wohnzimmerkonzerten hat die Gemeinde Wadgassen ein neues Format einer Konzertreihe gestartet. An diesem Freitag, 12. März, steht zur Premiere Niklas Müller auf der Bühne. Der Saarbrücker Trompeter und Multi-Instrumentalist kreiert in seinem Soloprogramm „Live-Beats“, die von Lounge Jazz bis Hip-Hop reichen. Musik zum nach hinten lehnen, mitgrooven und dabei, bei einem guten Wein, die Zeit und den Alltag für einen Moment vergessen. Am darauffolgenden Freitag, 19. März, präsentiert David Bokumabi ein Pop-Soul-Programm. Der Sänger und Pianist begleitet sich dabei selbst am Klavier und versetzt einen zurück in die Zeiten des guten alten Bar-Pianos