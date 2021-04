Firmung in Wadgassen : Der Akku für das Gespräch mit Gott ist jetzt aufgeladen

Firmung in Wadgassen

Firmung von acht jungen Erwachsenen in der Pfarrkirche Schaffhausen - trotz Corona und mit Abstand. Pastor Leick war begeistert. Foto: Rolf Ruppenthal/ 24. Aprtil 2021 Foto: Ruppenthal

Wadgassen Ein nicht alltägliches Ereignis sorgte bei Pastor Peter Leick für große Freude. Nach überaus stressigen Wochen mit viel zu vielen Bestattungen und immer wieder neu auftretenden Problemen bei der Sanierung der Wadgasser Pfarrkirche kamen jetzt gleich acht junge Erwachsene, allesamt Mitglieder einer italienischen Großfamilie, zur Firmung.

Im Rahmen einer Messe in der Kirche Schaffhausen ohne sonstige Besucher fand das kirchliche Zeremoniell statt, wobei der Vergleich der Firmung mit der Nutzung ihrer Handys bei den jungen Leuten für viel Amüsement sorgte. Bei der Taufe werde den Menschen die notwendige SIM-Karte mitgegeben, damit Gott sie auch erreichen könne, erklärte Leick. Die Firmung käme dem Aufladen der Akkus gleich, indem Gott den Menschen in seinem Glauben immer wieder stärke. Es komme heute nicht mehr oft vor, sagte Pastor Leick, dass sich junge Erwachsene, ganz bewusst und öffentlich so deutlich und überzeugend zu ihrem Glauben bekennen. rup/Foto: Ruppenthal