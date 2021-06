Kurzfristig Termine verfügbar : Wadgassen bietet Impfungen an

Die Impfungen sollen im Testzentrum Wadgassen stattfinden. Das Buchungsportal der Gemeinde ist bis Freitag, 24 Uhr geöffnet. Foto: dpa/David Young

Wadgassen Die Gemeinde erhält 800 Dosen Astrazeneca von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Kurzentschlossene, die bisher noch keine Impfung erhalten haben, können am Samstag, 26. Juni, in Wadgassen ihr Glück versuchen: Dort stehen im Testzentrum in der Glückaufhalle 800 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca zur Verfügung. Der Betrieb des Testzentrums soll in dieser Zeit parallel normal weiterlaufen.

Die Gemeinde erhält dieses Kontingent kurzfristig von der Kassenärzlichen Vereinigung (KV) Saar. Die Anfrage sei erst am Mittwoch bei Bürgermeister Sebastian Greiber (SPD) eingegangen, teilte die Gemeinde Wadgassen mit.

Die Impfungen sollen zwischen 9 und 18 Uhr stattfinden. Nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus Wadgassen, sondern Impfwillige aus dem gesamten Umkreis können ab sofort einen Termin buchen (siehe Info). Das Online-Buchungsportal ist am Freitag bis 24 Uhr geöffnet. Wer keinen Termin ergattert, kann es laut Auskunft der Gemeinde am Samstag auch spontan versuchen – Personen mit Termin werden allerdings bevorzugt behandelt. Mitzubringen ist in jedem Fall Personalausweis, Krankenkassenkarte, Impfbuch (falls vorhanden) und gegebenenfalls die persönliche Medikamentenliste.

Normalerweise erhalten Impflinge im Saarland ihre Zweitimpfung am selben Ort wie ihre Erstimpfung. Das soll auch in diesem Fall so sein, verspricht Bürgermeister Greiber: „Alle, die am Samstag in Wadgassen ihre Erstimpfung erhalten, werden auch auch über die Gemeinde ihre Zweitimpfung erhalten können.“

Ähnliche Aktionen gab es bereits in anderen Saar-Landkreisen. Zeitgleich mit den Sonderimpfungen in Wadgassen werden auch Bürger in der Stadthalle Merzig geimpft werden – dort allerdings nur zwischen 10 und 15 Uhr.