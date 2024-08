Hätte das Unglück verhindert werden können? 100 000 Liter Wasser ergossen sich in das Haus der Familie Bourg in Wadgassen

Wadgassen · Familie Bourg aus Wadgassen hat das Unheil kommen sehen. Der letzte Starkregen brachte das Regenüberlaufbecken zum Überschwappen und damit ihr Haus in große Not. Jetzt sieht die Familie die Gemeinde in der Pflicht.

31.08.2024 , 18:39 Uhr

Das Regenrückhaltebecken liegt oberhalb des Grundstücks unterirdisch unter einer verwilderten Grünfläche. Nach dem Starkregen flogen die Kanaldeckel weg und die Wassermassen ergossen sich über den Garten und die Terrasse von Marc und Andrea Bourg ins Haus. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal