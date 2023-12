Hallen-Masters Warum ein Wechsel nicht in Frage kam

Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga scheiterte der SV Friedrichweiler (in Gelb) im Juni mit 1:3 am FC Kleinblittersdorf. In dieser Saison ging der Club als Tabellenführer der Landesliga in die Winterpause. Zudem möchte Trainer Janosch Scherer seinem Team auch mehr Bock auf die Halle machen.

Foto: Fußball-News-Saarland / Fabian Kleer