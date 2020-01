Wadgassen 55Jähriger baut Unfall, haut ab, wird aber gefasst

Bereits am Freitagabend ereignete sich in Wadgassen in der Grubenstraße gegen 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Pkw stieß nach Polizeiangaben dort mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß. Der 55jährige Fahrer konnte jedoch durch die Polizei im Anschluss ermittelt werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war er alkoholisiert. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.