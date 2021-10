Polizeiinspektion Saarlouis sucht Zeugen : Unbekannter beschädigt Auto in Wadgassen

Unbekannter beschädigt Auto in Wadgassen

Wadgassen Am frühen Sonntagmorgen ist in Wadgassen ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen ein parkendes Auto gestoßen. Dabei beschädigte er auch die Einfriedung eines Grundstücks.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr in der Buchholzstraße in Wadgassen. Durch die Kollision entstand hoher Sachschaden. Vor Ort konnte die Polizei zahlreiche Beweisstücke sicherstellen, die Ermittlungen bezüglich des Verursachers wurden aufgenommen und dauern aktuell noch an.