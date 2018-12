später lesen Zwischen Wadgassen und Wehrden Verkehrsbehinderungen auf A620 während Reparaturarbeiten möglich FOTO: dpa / Julian Stratenschulte FOTO: dpa / Julian Stratenschulte Teilen

Twittern







Ab dem heutigen Montag bis Freitag, 21.12.2018, führt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Reparaturarbeiten an einer Lärmschutzwand in Höhe Hostenbach durch. Währenddessen muss auf der A 620 zwischen Wadgassen und Völklingen-Wehrden in Fahrtrichtung Saarbrücken auf einer Länge von 100 Metern der Standstreifen gesperrt werden.Der Verkehr in Richtung Saarbrücken wird zweispurig am Baufeld vorbeigeführt. red