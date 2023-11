Unfall auf A620 Autobahn bis in die späten Abendstunden gesperrt

Wadgassen · Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden die Autobahn 620 bei Wadgassen blockiert. Nach Polizeiangaben kam ein Pkw-Fahrer in einer lang gezogenen Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken in die rechten Begrenzungs-Leitplanken der Auffahrt Wadgassen.

20.11.2023 , 15:53 Uhr

Ein schwerer Verkersunfall hat am Sonntagabend die Autobahn 620 bei Wadgassen für Stunden in Richtung Saarbrücken blockiert. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Danach schleuderte das Unfallfahrzeug auch noch in die Mittelleitplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf der Autobahn stehen.